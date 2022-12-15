Реал согласовал трансфер футболиста Шахтера — СМИ

15 декабря, 10:51
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В Шахтер Винисиус перешел в январе 2022 года (Фото:Ricardo Duarte / Internacional)

В Шахтер Винисиус перешел в январе 2022 года (Фото:Ricardo Duarte / Internacional)

Мадридский Реал согласовал трансфер защитника донецкого Шахтера Винисиуса Тобиаса, сообщает Marca.

За 18-летнего бразильца «сливочные» заплатят 10 млн евро. Таким образом, мадридскому клубу удалось снизить цену на футболиста, так как раньше «горняки» просили за него 18 млн евро.

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Винисиус в настоящее время выступает за вторую команду Реала на правах аренды. В ее составе он сыграл в нынешнем сезоне 15 матчей и отдал три результативные передачи.

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В Шахтер Винисиус перешел в январе 2022 года. За него «горняки» заплатили 6 млн евро.

Контракт бразильского футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в Шахтере заявили, что готовы продать своего звездного вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Реал Мадрид Чемпионат Украины ФК Шахтер Чемпионат Испании Примера

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