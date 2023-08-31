«У российских игроков особый талант»: директор испанского клуба сделал позорное заявление 31 августа, 18:38 Арсен Захарян (Фото:ФК Реал Сосьедад)

Спортивный директор Реала Сосьедад Роберто Олабе высказался об уровне игры российских футболистов.

Испанский клуб недавно подписал Арсена Захаряна, который выступает за национальную сборную России.

По словам специалиста, он с душой относится к игрокам из российского государства, ведь у них особый талант.

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«Откуда у Реала такая любовь к Арсену Захаряну? Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Мы понимаем, что у российских футболистов особый талант.

Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался Эрик из нашей скаутской команды. Особое внимание мы уделяли молодым футболистам. Если брать молодых талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен — выдающийся атакующий центральный полузащитник.

Мы за ним очень долго следим. Уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, купить его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только у нас появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и произошло", — сказал Олабе в интервью российскому блогеру.

Напомним, Захарян провел 7 матчей за сборную России, три из них были сыграны уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад скандально прокомментировал трансфер игрока сборной России.