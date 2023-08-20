Позорная реакция. Испанский клуб прокомментировал трансфер игрока сборной России 20 августа, 19:17 Арсен Захарян перешел в Реал Сосьедад (Фото:twitter.com/RealSociedad)

Реал Сосьедад официально подписал российского полузащитника Арсена Захаряна.

Директор по коммуникациям испанского клуба Луис Арконада Ламсфус прокомментировал подписание игрока, который ранее принадлежал московскому Динамо.

— Что вы можете сказать о том, что налоги с ваших денег будут тратиться на убийства украинцев?

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— Реал Сосьедад, Ла Лига и ее клубы уже высказались против войны и в поддержку государства Украина", — приводит слова председателя Tribuna.

Отметим, Захарян провел 7 матчей за сборную России, три из них были сыграны уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что львовский клуб «уничтожил» представителя Ла Лиги за трансфер игрока сборной России.