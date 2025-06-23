Реал набрал четыре очка за два матча (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал со счетом 3:1 обыграл мексиканскую Пачуку во втором туре клубного чемпионата мира , который проходит в США.

Уже на 7-й минуте «сливочные» остались вдесятером — красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

Несмотря на численное меньшинство, Реал вышел вперед на 35-й минуте — Джуд Беллингем воспользовался передачей Франсиско Гарсии и низом пробил мимо вратаря.

Еще до перерыва Арда Гюлер закрепил преимущество мадридцев.

На 70-й минуте в воротах мексиканцев побывал третий мяч — отличился Вальверде.

На 80-й минуте Монтьель отквитал один гол, но Реал легко довел матч до победы.

Это первая победа Реала на турнире после ничьей в первом туре с Аль-Хилялем (1:1).

В последнем туре группового этапа Реал сыграет против Зальцбурга, а Пачука — с Аль-Хилялем. Матчи состоятся 27 июня.

Реал — Пачука 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде,

Удаление: Асенсио, 7 (Реал)

Фото: flashscore.ua

