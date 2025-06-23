Реал в меньшинстве уверенно победил мексиканскую команду на клубном чемпионате мира — видео

23 июня, 00:00
Поделиться:
Реал набрал четыре очка за два матча (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Реал набрал четыре очка за два матча (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Мадридский Реал со счетом 3:1 обыграл мексиканскую Пачуку во втором туре клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Уже на 7-й минуте «сливочные» остались вдесятером — красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936864661162307589

Несмотря на численное меньшинство, Реал вышел вперед на 35-й минуте — Джуд Беллингем воспользовался передачей Франсиско Гарсии и низом пробил мимо вратаря.

Реклама

https://twitter.com/itsjudithworld/status/1936871295620399250

Еще до перерыва Арда Гюлер закрепил преимущество мадридцев.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936873792300568667

На 70-й минуте в воротах мексиканцев побывал третий мяч — отличился Вальверде.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1936886286595309858

На 80-й минуте Монтьель отквитал один гол, но Реал легко довел матч до победы.

Это первая победа Реала на турнире после ничьей в первом туре с Аль-Хилялем (1:1).

В последнем туре группового этапа Реал сыграет против Зальцбурга, а Пачука — с Аль-Хилялем. Матчи состоятся 27 июня.

Реал — Пачука 3:1
Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде,
Удаление: Асенсио, 7 (Реал)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус благодаря автоголу и шедевральному голу Йылдыза разгромил Видад (4:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   клубный чемпионат мира ФК Реал Мадрид Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X