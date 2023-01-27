Реал в драматичном матче выбил Атлетико из Кубка Испании и вышел в полуфинал — видео
Реал победил Атлетико в овертайме (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Реал в мадридском дерби победил Атлетико со счетом 3:1 в четвертьфинале Кубка Испании и выбил «матрасников» из турнира.
Первым счет в матче открыл Атлетико, когда на 19-й минуте Мората отправил мяч в сетку с близкого расстояния.
На 79-й Реалу удалось отыграться после точного удара Родриго и матч перешел в овертайм, где Бензема и Винисиус принесли «сливочным» победу.
Ранее участниками полуфинала Кубка Испании стали Барселона, Атлетик и Осасуна.
Реал — Атлетико 3:1
Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус, 120+1 — Мората, 19
Ранее сообщалось, что Реал уступил Барселоне 1:3 в матче за Суперкубок Испании.