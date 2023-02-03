Реал приблизился к Барселоне в борьбе за титул чемпиона Испании — видео 3 февраля, 00:19 Реал победил Валенсию (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В испанской Ла Лиге состоялся отложенный матч 17-го тура.



Действующий чемпион Реал принимал на своем поле Валенсию и одержал победу с результатом 2:0 благодаря голам во втором тайме.

На 52-й минуте Асенсио размочил счет, после чего почти сразу Винисиус Жуниор удвоил перевес мадридцев — в обоих случаях им ассистировал Бензема.

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Задачу победить левантийцев королевскому клубу также облегчило удаление за грубую игру Габриэла Паулисты на 72-й минуте.

Благодаря этому успеху Реал, который занимает вторую позицию в таблице, сократил отставание от лидера Барселоны до пяти очков.

Реал — Валенсия 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 54



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Барселона навестила Бетис и одержала победу с результатом 2:1.