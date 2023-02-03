Реал приблизился к Барселоне в борьбе за титул чемпиона Испании — видео
Реал победил Валенсию (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В испанской Ла Лиге состоялся отложенный матч 17-го тура.
Действующий чемпион Реал принимал на своем поле Валенсию и одержал победу с результатом 2:0 благодаря голам во втором тайме.
На 52-й минуте Асенсио размочил счет, после чего почти сразу Винисиус Жуниор удвоил перевес мадридцев — в обоих случаях им ассистировал Бензема.
Задачу победить левантийцев королевскому клубу также облегчило удаление за грубую игру Габриэла Паулисты на 72-й минуте.
Благодаря этому успеху Реал, который занимает вторую позицию в таблице, сократил отставание от лидера Барселоны до пяти очков.
Реал — Валенсия 2:0
Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 54
Турнирная таблица
Накануне Барселона навестила Бетис и одержала победу с результатом 2:1.