Реал приблизился к Барселоне в борьбе за титул чемпиона Испании — видео

3 февраля, 00:19
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Реал победил Валенсию (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Реал победил Валенсию (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В испанской Ла Лиге состоялся отложенный матч 17-го тура.

Действующий чемпион Реал принимал на своем поле Валенсию и одержал победу с результатом 2:0 благодаря голам во втором тайме.

На 52-й минуте Асенсио размочил счет, после чего почти сразу Винисиус Жуниор удвоил перевес мадридцев — в обоих случаях им ассистировал Бензема.

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Задачу победить левантийцев королевскому клубу также облегчило удаление за грубую игру Габриэла Паулисты на 72-й минуте.

Благодаря этому успеху Реал, который занимает вторую позицию в таблице, сократил отставание от лидера Барселоны до пяти очков.

Реал — Валенсия 2:0
Голы: Асенсио, 52, Винисиус Жуниор, 54

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Барселона навестила Бетис и одержала победу с результатом 2:1.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании ФК Валенсия Примера

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