Реал с украинским голкипером в основе стал финалистом клубного чемпионата мира 8 февраля, 22:56 Финал состоится 11 февраля (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Мадридский Реал обыграл египетский Аль-Ахли со счетом 4:1 и вышел в финал клубного чемпионата мира, который проходит в Марокко.

Реал, в стартовом составе которого вышел украинский голкипер Андрей Лунин, открыл счет на 42-й минуте, когда Винисиус использовал выход один на один.

Мадридцы удвоили преимущество на старте второго тайма благодаря Вальверде, сыгравшему на добивании после сейва голкипера.

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На 65-й минуте Маалул восстановил интригу в матче, однако точку в матче в компенсированное время поставили Родриго и Аррибас.

В финале Реал встретится с аравийским Аль-Хилялем, который в полуфинале обыграл бразильский Фламенгу (3:2).

Финальная встреча состоится 11 февраля.

Аль-Ахли — Реал 1:4

Голы: Маалул, 65 — Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+5

Нереализованный пенальти: Модрич, 87

Ранее сообщалось, что Реал с Луниным в основе сенсационно проиграл Мальорке в чемпионате Испании.