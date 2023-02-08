Реал с украинским голкипером в основе стал финалистом клубного чемпионата мира
Финал состоится 11 февраля (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)
Мадридский Реал обыграл египетский Аль-Ахли со счетом 4:1 и вышел в финал клубного чемпионата мира, который проходит в Марокко.
Реал, в стартовом составе которого вышел украинский голкипер Андрей Лунин, открыл счет на 42-й минуте, когда Винисиус использовал выход один на один.
Мадридцы удвоили преимущество на старте второго тайма благодаря Вальверде, сыгравшему на добивании после сейва голкипера.
На 65-й минуте Маалул восстановил интригу в матче, однако точку в матче в компенсированное время поставили Родриго и Аррибас.
В финале Реал встретится с аравийским Аль-Хилялем, который в полуфинале обыграл бразильский Фламенгу (3:2).
Финальная встреча состоится 11 февраля.
Аль-Ахли — Реал 1:4
Голы: Маалул, 65 — Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+5
Нереализованный пенальти: Модрич, 87
Ранее сообщалось, что Реал с Луниным в основе сенсационно проиграл Мальорке в чемпионате Испании.