Цена установлена. Реал готов избавиться от Лунина 1 августа, 19:04 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Украинский голкипер Андрей Лунин может в ближайшее время покинуть мадридский клуб.

Как сообщает Marca, руководство «сливочных» изъявило готовность распрощаться с украинским игроком, ведь не хотят отпускать его бесплатно через год.

Реал установил цену на Лунина для потенциальных покупателей в размере 8 миллионов евро.

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Отметим, что 24-летний вратарь хотел бы отработать свой контракт до конца, который истекает летом следующего года.

Напомним, у Лунина недавно произошел конфликт с тренером вратарей Реала Луисом Льописом. В последствии стороны помирились забавным образом.

В минувшем сезоне Андрей провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль хочет помочь Мбаппе перейти в Реал.