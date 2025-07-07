«Ты больше не будешь играть за Реал»: Хаби Алонсо указал на дверь четырехкратному победителю Лиги чемпионов

7 июля, 09:33
Хаби Алонсо не рассчитывает на Давида Алабу (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Защитник мадридского Реала Давид Алаба не входит в планы тренера команды Хаби Алонсо.

Как сообщает журналист Педро Риано, испанский специалист лично сообщил футболисту что тот не получит игрового времени в следующем сезоне: «Ищи себе команду — ты не будешь играть за Реал».

Алаба перешел в Реал из Баварии в 2021 году. За это время он провел 116 матчей, забил пять голов и сделал девять голевых передач. Футболист пропустил много игр из-за регулярных травм.

Контракт австрийца с Реалом действует до конца июня 2026 года. 33-летний футболист зарабатывает в клубе за один год 22,5 миллиона евро.

Мадридцы уже официально уведомили агента игрока, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, что он выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось, что Реал в ярком матче пробился в полуфинал клубного ЧМ-2025.

