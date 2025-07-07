«Ты больше не будешь играть за Реал»: Хаби Алонсо указал на дверь четырехкратному победителю Лиги чемпионов
Хаби Алонсо не рассчитывает на Давида Алабу (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Защитник мадридского Реала Давид Алаба не входит в планы тренера команды Хаби Алонсо.
Как сообщает журналист Педро Риано, испанский специалист лично сообщил футболисту что тот не получит игрового времени в следующем сезоне: «Ищи себе команду — ты не будешь играть за Реал».
Алаба перешел в Реал из Баварии в 2021 году. За это время он провел 116 матчей, забил пять голов и сделал девять голевых передач. Футболист пропустил много игр из-за регулярных травм.
Контракт австрийца с Реалом действует до конца июня 2026 года. 33-летний футболист зарабатывает в клубе за один год 22,5 миллиона евро.
Мадридцы уже официально уведомили агента игрока, который четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, что он выставлен на трансфер.
