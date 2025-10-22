«Очень разумный шаг». Алонсо оценил трансфер экс-игрока Реала в итальянский клуб, который тренирует чемпион мира

Главный тренер Реала Хаби Алонсо перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса высказался о бывшем игроке мадридского клуба Нико Пасе, который ныне выступает за итальянский Комо и недавно забил гол туринцам в Серии А.

Наставник «сливочных» назвал переход юного полузащитника из Реала в Комо в 2024 году «очень разумным шагом», сообщает официальный сайт мадридцев.

«Я смотрел матч Комо против Ювентуса. Они изменили свой стиль игры, и Комо провел очень напряженный поединок — так, как это запланировал Сеск. Мы надеемся, что на этот раз все будет иначе, но сосредотачиваемся на собственной игре. Мы хорошо знаем Ювентус.

Нико сделал очень разумный шаг — и в отношении того, куда он перешел, и в отношении того, как он развивается. Сейчас не время говорить о будущем", — сказал Алонсо.

19 октября Комо обыграл Ювентус 2:0 в 7 туре Серии А, а один из голов забил именно Пас. Сейчас Комо занимает шестое место в чемпионате Италии.

Следует отметить, что главным тренером Комо является знаменитый испанец Сеск Фабрегас, который, будучи игроком, становился чемпионом мира со сборной Испании в 2010 году.

Матч Реал — Ювентус состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени.

