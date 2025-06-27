Реал в 1/8 финала сыграет с Ювентусом в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу-2025 , по итогам которого стали известны 16 участников 1/8 финала.

Среди самых громких противостояний в плей-офф можно отметить матч двух европейских грандов Реал — Ювентус, а также поединок Интера Майами против ПСЖ, в котором Лионель Месси встретится со своей бывшей командой.

Следует отметить, что борьбу на турнире продолжают два украинских вратаря — Андрей Лунин из Реала и Анатолий Трубин из Бенфика, которая померяется силами с Челси.

Стадия 1/8 финала состоится в течение 28 июня — 1 июля.

Все пары плей-офф клубного чемпионата мира-2025:

Интер — Флуминенсе

Манчестер Сити — Аль-Хиляль

Палмейрас — Ботафогу

Бенфика — Челси

ПСЖ — Интер Майами

Фламенгу — Бавария

Реал — Ювентус

Боруссия Д — Монтеррей

Фото: DAZN Football

Сообщалось, что в заключительных матчах группового этапа Реал разгромил Зальцбург (3:0), а Аль-Хиляль под руководством Симоне Индзаги обыграл Пачуку (2:0).