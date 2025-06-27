Реал — Ювентус, Месси против ПСЖ: определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Реал в 1/8 финала сыграет с Ювентусом в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Susana Vera)
Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу-2025, по итогам которого стали известны 16 участников 1/8 финала.
Среди самых громких противостояний в плей-офф можно отметить матч двух европейских грандов Реал — Ювентус, а также поединок Интера Майами против ПСЖ, в котором Лионель Месси встретится со своей бывшей командой.
Следует отметить, что борьбу на турнире продолжают два украинских вратаря — Андрей Лунин из Реала и Анатолий Трубин из Бенфика, которая померяется силами с Челси.
Стадия 1/8 финала состоится в течение 28 июня — 1 июля.
Все пары плей-офф клубного чемпионата мира-2025:
Интер — Флуминенсе
Манчестер Сити — Аль-Хиляль
Палмейрас — Ботафогу
Бенфика — Челси
ПСЖ — Интер Майами
Фламенгу — Бавария
Реал — Ювентус
Боруссия Д — Монтеррей
Сообщалось, что в заключительных матчах группового этапа Реал разгромил Зальцбург (3:0), а Аль-Хиляль под руководством Симоне Индзаги обыграл Пачуку (2:0).