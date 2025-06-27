Реал — Ювентус, Месси против ПСЖ: определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

27 июня, 10:26
Поделиться:
Реал в 1/8 финала сыграет с Ювентусом в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Реал в 1/8 финала сыграет с Ювентусом в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира по футболу-2025, по итогам которого стали известны 16 участников 1/8 финала.

Среди самых громких противостояний в плей-офф можно отметить матч двух европейских грандов Реал — Ювентус, а также поединок Интера Майами против ПСЖ, в котором Лионель Месси встретится со своей бывшей командой.

Реклама

Читайте также:
Мбаппе подал в суд на ПСЖ: в чем суть скандала

Следует отметить, что борьбу на турнире продолжают два украинских вратаря — Андрей Лунин из Реала и Анатолий Трубин из Бенфика, которая померяется силами с Челси.

Стадия 1/8 финала состоится в течение 28 июня — 1 июля.

Все пары плей-офф клубного чемпионата мира-2025:

Интер — Флуминенсе

Манчестер Сити — Аль-Хиляль

Палмейрас — Ботафогу

Бенфика — Челси

ПСЖ — Интер Майами

Фламенгу — Бавария

Реал — Ювентус

Боруссия Д — Монтеррей

DAZN Football
Фото: DAZN Football

Сообщалось, что в заключительных матчах группового этапа Реал разгромил Зальцбург (3:0), а Аль-Хиляль под руководством Симоне Индзаги обыграл Пачуку (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Челси Бенфика клубный чемпионат мира Бавария (Мюнхен) Футбол ФК Реал Мадрид Манчестер Сити ФК Ювентус Анатолий Трубин Лионель Месси Боруссия Дортмунд ФК Интер Интер Майами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X