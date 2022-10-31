Чемпионат Испании. Реал во второй раз в сезоне потерял очки, но вернул лидерство — видео

31 октября, 00:00
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Реал на своем поле не смог победить Жирону (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Реал на своем поле не смог победить Жирону (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Состоялись четыре матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал неожиданно на своем поле не смог обыграть Жирону. Мадридский клуб долго не мог открыть счет, но на 70-й минуте Винисиус все же вывел «сливочных» вперед».

Однако подопечные Карло Анчелотти не смогли удержать победу, через 10 минут пропустив ответный гол — 1:1.

Видео дня

Несмотря на потерю очков, Реал продолжает лидировать и опережает Барселону на одно очко.

Также следует отметить победу Атлетика над Вильярреалом 1:0 и Бетиса над Реал Сосьедадом 2:0.

Результаты матчей:

Реал - Жирона 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80

Осасуна - Вальядолид 2:0
Голы: Чими Авила, 13, Гомес, 19

Атлетик - Вильярреал 1:0
Гол: Уильямс, 59

Реал Сосьедад - Бетис 0:2
Голы: Крус, 86, Иглесиас, 90+3

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Барселона победила Валенсию (1:0), а Атлетико проиграл Кадису (2:3).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера Реал Сосьедад Бетис

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