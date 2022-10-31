Чемпионат Испании. Реал во второй раз в сезоне потерял очки, но вернул лидерство — видео
Реал на своем поле не смог победить Жирону (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
Состоялись четыре матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Реал неожиданно на своем поле не смог обыграть Жирону. Мадридский клуб долго не мог открыть счет, но на 70-й минуте Винисиус все же вывел «сливочных» вперед».
Однако подопечные Карло Анчелотти не смогли удержать победу, через 10 минут пропустив ответный гол — 1:1.
Несмотря на потерю очков, Реал продолжает лидировать и опережает Барселону на одно очко.
Также следует отметить победу Атлетика над Вильярреалом 1:0 и Бетиса над Реал Сосьедадом 2:0.
Результаты матчей:
Реал - Жирона 1:1
Голы: Винисиус, 70 - Стуани, 80
Осасуна - Вальядолид 2:0
Голы: Чими Авила, 13, Гомес, 19
Атлетик - Вильярреал 1:0
Гол: Уильямс, 59
Реал Сосьедад - Бетис 0:2
Голы: Крус, 86, Иглесиас, 90+3
Турнирная таблица
Накануне Барселона победила Валенсию (1:0), а Атлетико проиграл Кадису (2:3).