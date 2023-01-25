Павелко назвал главного кандидата на должность наставника сборной Украины 25 января, 12:04 Сергей Ребров готов пойти на уменьшение зарплаты (Фото:ФК Аль-Айн)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко рассказал о ситуации с назначением главного тренера сборной Украины, которая пока остается без наставника.

На пресс-конференции Павелко подтвердил, что главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины является наставник Аль-Айна Сергей Ребров и с ним ведутся переговоры, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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«Однако у Сергея Реброва есть действующий контракт с клубом. Поэтому прошу всех немного подождать. Мы все очень хотели бы объявить какое-нибудь решение. Но есть правила, есть контракт, Сергею Станиславовичу нужно его выполнять. Я уверен, что он сосредоточен на работе в своем клубе. Через некоторое время, уверен, мы все это объявим», — сказал Павелко.

Президент УАФ добавил, что ради сборной Украины Ребров готов пойти на существенное уменьшение зарплаты.

«Сергей Ребров сейчас зарабатывает очень хорошие деньги в ОАЭ. Он готов прийти в сборную Украины на совсем другие условия, чем у него в Аль-Айне. Я его уважаю за то, что он не затрагивает этот вопрос.

Ему предлагают продлить контракт с повышением зарплаты. Но для Реброва важна работа в Украине именно сейчас, во время войны. Таких финансовых условий, которые у него есть в Эмиратах, он не выдвигает. Не меньше, чем там, или не меньше, чем у предшественника — таких условий нет. Насколько меньше в сборной Украины, чем в ОАЭ? В разы", - добавил Павелко.



13 января Украинская ассоциация футбола сообщила, что Александр Петраков официально покинул пост главного тренера сборной Украины.