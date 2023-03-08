Ребров о возможном возвращении в Украину: Работа в условиях войны, тревог и ракетных обстрелов не пугает

8 марта, 20:13
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Сергей Ребров может возглавить сборную Украины (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров может возглавить сборную Украины (Фото:ФК Аль-Айн)

Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров выразил готовность вернуться работать в Украину, несмотря на войну.

По словам Реброва, если по истечении контракта у него появится возможность работать в Украине, то он с удовольствием вернется в родную страну, сообщает dynamo.kiev.ua.

«Понятно, что работа в условиях войны, тревог, ракетных обстрелов не пугает. Тем более во время войны я приезжал в Украину.

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И те украинцы, которые сейчас находятся за пределами своей страны, также переживают, постоянно смотрят новости. У всех много близких в Украине.

Мы все общаемся. И помогаем чем можем. Все происходящее пропускаешь через себя", — сказал Ребров.

Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года.

Сообщается, что с Ребровым идут переговоры о подписании контракта со сборной Украины до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Ожидается, что Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сергей Ребров

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