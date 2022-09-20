«С удовольствием приму предложение». Ребров прокомментировал возможное назначение наставником сборной Украины 20 сентября, 09:44 Сергей Ребров не прочь вернуться в Украину (Фото:ФК Аль-Айн)

Экс-тренер киевского Динамо, а теперь наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, хотел ли бы возглавить сборную Украины.

Ребров заявил, что готов возглавить как украинский клуб, так и национальную сборную Украины, однако на данный момент все зависит от позиции Аль-Айна, с которым у него контракт, сообщает 24 Канал.

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"Для любого тренера работать в национальной сборной Украины — это престижно, особенно сейчас. Это долг твоей стране, которая тебя воспитала, сделала тебя человеком.

Я на 100% уверен, что любой украинский тренер, которому предложат возглавить сборную, не откажется от этого. Если будет предложение от сборной Украины, то я с удовольствием приму его", - сказал Ребров.

Ранее Ребров заявил, что после контракта с Аль-Айном хотел бы вернуться в Украину.

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