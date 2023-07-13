Легендарный дуэт. Ребров снова сыграет с Шевченко в одной команде

13 июля, 11:36
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн через Facebook)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн через Facebook)

Наставник сборной Украины и легенда киевского Динамо Сергей Ребров пополнил состав участников благотворительного матча.

Об этом сообщает Game4Ukraine.

Ребров сыграет за команду бывшего партнера по Динамо и сборной Украины Андрея Шевченко, которая будет противостоять коллективу украинского игрока лондонского Арсенала Александра Зинченко.

Видео дня

https://twitter.com/game_4_ukraine/status/1679183541744156672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679183541744156672%7Ctwgr%5E5dea198c1f01dd19274ca4075ef69da5b188d8a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fshevchenko_i_rebrov_vozzyednayutsya_u_kultovomu_dueti__nastavnik_zbirnoyi_ukrayini_zigraye_u_blagodiynomu_matchi_n780833%2F

Ранее стало известно, что в благотворительном матче, в частности, сыграют такие звезды футбола как Жерар Пике, Кларенс Зеедорф, Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Патрик Виейра, Робер Пирес и другие.

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Матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

Ранее сообщалось, что Ребров побывал в тренировочном лагере Борнмута, где встретился с украинским игроком команды Ильей Забарным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко Сергей Ребров

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