Легендарный дуэт. Ребров снова сыграет с Шевченко в одной команде 13 июля, 11:36 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн через Facebook)

Наставник сборной Украины и легенда киевского Динамо Сергей Ребров пополнил состав участников благотворительного матча.

Об этом сообщает Game4Ukraine.

Ребров сыграет за команду бывшего партнера по Динамо и сборной Украины Андрея Шевченко, которая будет противостоять коллективу украинского игрока лондонского Арсенала Александра Зинченко.

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Ранее стало известно, что в благотворительном матче, в частности, сыграют такие звезды футбола как Жерар Пике, Кларенс Зеедорф, Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Патрик Виейра, Робер Пирес и другие.

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Матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

Ранее сообщалось, что Ребров побывал в тренировочном лагере Борнмута, где встретился с украинским игроком команды Ильей Забарным.

