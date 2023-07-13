Легендарный дуэт. Ребров снова сыграет с Шевченко в одной команде
Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн через Facebook)
Наставник сборной Украины и легенда киевского Динамо Сергей Ребров пополнил состав участников благотворительного матча.
Об этом сообщает Game4Ukraine.
Ребров сыграет за команду бывшего партнера по Динамо и сборной Украины Андрея Шевченко, которая будет противостоять коллективу украинского игрока лондонского Арсенала Александра Зинченко.
Ранее стало известно, что в благотворительном матче, в частности, сыграют такие звезды футбола как Жерар Пике, Кларенс Зеедорф, Фабио Каннаваро, Дэвид Бекхэм, Патрик Виейра, Робер Пирес и другие.
Матч в поддержку Украины состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.
Ранее сообщалось, что Ребров побывал в тренировочном лагере Борнмута, где встретился с украинским игроком команды Ильей Забарным.