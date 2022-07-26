Сделали патриотическое фото. Ребров и Ярмоленко встретились с украинцами в Германии 26 июля, 19:01 Ребров готовит команду к сезону в Германии (Фото:ФК Аль-Айн)

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров и новичок эмиратского клуба Андрей Ярмоленко во время подготовки к новому сезону встретились с украинскими болельщиками.

Аль-Айн для предсезонных сборов выбрал Германию, где украинцы и воспользовались возможностью встретиться со своими знаменитыми земляками.

После товарищеского матча с немецким Ганкофен-Хайлингом Ребров и Ярмоленко сделали совместное фото с украинцами, которые с национальной символикой пришли поддержать команду.

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Сообщалось, что матч с Ганкофен-Хайлингом стал дебютным для Андрея Ярмоленко в футболке Аль-Айна, куда он перешел 13 июля.



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