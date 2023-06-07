Радиолюбитель из Горловки: ТОП-10 фактов, которые вы могли не знать о новом главном тренере сборной Украины Сергее Реброве
Сергей Ребров (Фото:instagram.com/rebrov_serhiy)
В среду, 7 июня, Украинская ассоциация футбола официально объявила о назначении нового главного тренера национальной команды, которым стал Сергей Ребров.
Украинский специалист уже несколько лет был на радаре у руководства футбольной организации, но только сейчас им удалось достичь соглашения с тренером.
Ребров — важная фигура в украинском спорте, а также за его пределами. Мы вспоминаем ТОП-10 фактов, про которые вы могли не знать.
- Ребров — легенда Динамо, но начинал карьеру в Шахтере
Украинец родился в Горловке (Донецкая область), где и начал свою футбольную карьеру. Сергей удачно проявил себя в юношеских командах Шахтера, а дебютировал в первой команде в последнем чемпионате СССР— провел семь игр, в которых забил два гола. Во втором сезоне Ребров вошел в тройку лучших бомбардиров, забив 10 голов в чемпионате за 18 игр. После успешного сезона случился его переход в Динамо Киев.
- Один из первых в Англии
Ребров успешно выступал в чемпионате Украины вместе с Андреем Шевченко. Шевченко в 1999 году забрал себе Милан, а Сергей оказался на Туманном Альбионе в следующем году. Нападающий перебрался в Тоттенхэм за 11 миллионов фунтов — он стал третьим украинцем, который выступал в Англии (до этого Александр Евтушок и Олег Лужный).
- Удачный дебют, но в списке худших
В дебютной игре за лондонский клуб Ребров отметился голом, а за весь сезон провел 36 игр, в которых забил 12 голов. Переломным моментом стало увольнение главного тренера Джорджа Грэма, которого заменили на Гленна Ходдла. С новым наставником у Сергея не сложилось общение — были аренды в Фенербахче и Вест Хэм. В результате британские издания включили переход украинца в Тоттенхэм в список худших: в 2007 году Ребров вошел в ТОП-50 худших футболистов, которые играли в Англии по версии The Times; в 2009 году Daily Mail разместил Сергея на 10 месте в списке худших выступлений нападающих в английских клубах.
- Клуб Реброва
Украинский нападающий всегда славился своими навыками результативности. Он вернулся в киевское Динамо, где показал свои способности. Он стал первым футболистом, который забил 100 голов в чемпионате Украины (всего на его счету 123 гола). Именно в честь Реброва и был создан «Клуб Реброва», куда входят игроки, забившие 100 голов и более в рамках УПЛ.
- Опыт в Казани
Вначале 2008 года Ребров заключил контракт с российским клубом — Рубин. Казанцы выкупили украинского игрока досрочно за один миллион долларов, чтобы тот имел возможность выступать за их команду с весны, а не с лета, когда заканчивался контракт. В составе Рубина он провел 33 матча, в которых забил пять голов и выполнил одну голевую передачу.
- Чемпион с Динамо
В 2009 году Реброва назначали на должность ассистента тренера второго состава команды. Ему понадобилось несколько лет, чтобы стать главным тренером команды первой команды. В 2014 году Динамо выиграло чемпионство под руководством Сергея, который на тот момент исполнял лишь обязанности главного тренера. После победы он официально возглавил команду.
- Саудовская Аравия — толчок к вершине
Ребров впервые оказался в Саудовской Аравии в 2017 году, когда возглавил Аль-Ахли. По итогу национального чемпионата команда заняла второе место, но руководство уволило тренера. Второй приезд на Ближний Восток оказался успешнее — Ребров работал в Аль-Айне из ОАЭ (с 2021 года), с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.
- Впервые за 25 лет
Ребров показывал свое тренерское мастерство и за пределами Украины. В сезоне-2020/21 ему удалось вывести Ференцварош в групповой этап Лиги чемпионов, что случилось впервые за 25 лет. Там команда сыграла с Ювентусом, Барселоной и киевским Динамо. В итоге заняли последнее место в квартете.
- Семейная жизнь
Ребров был дважды женат. Первая возлюбленная — Людмила, которая сейчас живет в Лондоне с совместным сыном. Пара рассталась после резонансного ДТП — Людмила была виновницей аварии, в которой погибла беременная женщина, но девушка проходила в качестве свидетеля. Вторая супруга Сергея — Анна. Пара воспитывает двоих детей.
- Забавное хобби
Ребров признавался, что является любителем радиоспорта. В 2003 году он стал чемпионом мира, а также чемпионом Европы-2005. По словам футболиста, такое хобби перешло ему от отца.
Достижения Реброва
Игрок:
- Девятикратный чемпион Украины (Динамо)
- Восьмикратный обладатель Кубка Украины (Динамо)
- Чемпион Турции (Фенербахче)
- Чемпион России (Рубин)
- Двукратный футболист года в Украине (1996, 1998)
- Лучший игрок чемпионата Украины (1998, 2000, 2006)
- Лучший бомбардир чемпионата Украины (1998)
Тренер:
- Двукратный чемпион Украины (Динамо)
- Двукратный обладатель Кубка Украины (Динамо)
- Трехкратный чемпион Венгрии (Ференцварош)
- Чемпион ОАЭ (Аль-Айн)
- Обладатель Кубка ОАЭ (Аль-Айн)
Личные награды:
- Тренер десятилетия в Ференцвароше
- Лучший тренер сезона в Венгрии
- Кавалер Ордена «За заслуги» ІІ степени (2020)
- Кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ степени (1999)
- Кавалер Ордена «За мужество» III степени (2006)
Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2022 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня), а также товарищескую игру с Германией (12 июня).