«Не хочется этих встреч». Ребров рассказал, как избегает россиян в ОАЭ 20 сентября, 16:41 Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Главный тренер Аль-Айна украинец Сергей Ребров рассказал, как избегает встреч с россиянами в ОАЭ.



Признанием 48-летний наставник поделился в интервью YouTube-каналу 24 канал.

«Россияне боятся говорить, что у них российский паспорт? Я тоже не появляюсь в публичных местах. Самому не очень приятно и не хочется встреч с русскими.

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Здесь я провожу время дома, с семьей. На выходных я могу куда-нибудь уехать с детьми, но в ресторан мы вообще не выходим. Самому не хочется этих встреч, не хочется общаться и видеть каких-то русских", — сказал Ребров.

Тренер Аль-Айна признался, что сейчас он вообще не является публичным человеком, так как почти все время проводит дома или на тренировках своей команды.

Также он заявил, что в ОАЭ сейчас никто не афиширует и не кричит, что он — россиянин, нет символики РФ.

Ранее Ребров рассказал об инциденте с гражданином РФ в ОАЭ.

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