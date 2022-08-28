Ребров признан лучшим тренером сезона в ОАЭ

28 августа, 12:43
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Сергей Ребров тренирует Аль-Айн с июня 2021 (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров тренирует Аль-Айн с июня 2021 (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ в сезоне 2021/22.

Ребров победил в номинации "лучший тренер" в опросе Профессиональной футбольной лиги ОАЭ, сообщает официальный сайт Аль-Айна.

В сезоне 2021/22 Ребров вместе с Аль-Айном стал чемпионом ОАЭ, опередив ближайшего конкурента на 10 очков, а также выиграл Кубок лиги страны.

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Примечательно, что в символическую сборную сезона попали сразу семь представителей Аль-Айна.

https://twitter.com/alainfcae_en/status/1563582302919487489

Ребров возглавляет Аль-Айн с 2021 года, а летом продлил контракт до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что игроком Аль-Айна стал форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко, подписавший с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ОАЭ Сергей Ребров

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