Ребров признан лучшим тренером сезона в ОАЭ 28 августа, 12:43 Сергей Ребров тренирует Аль-Айн с июня 2021 (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ в сезоне 2021/22.

Ребров победил в номинации "лучший тренер" в опросе Профессиональной футбольной лиги ОАЭ, сообщает официальный сайт Аль-Айна.

В сезоне 2021/22 Ребров вместе с Аль-Айном стал чемпионом ОАЭ, опередив ближайшего конкурента на 10 очков, а также выиграл Кубок лиги страны.

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Примечательно, что в символическую сборную сезона попали сразу семь представителей Аль-Айна.

Ребров возглавляет Аль-Айн с 2021 года, а летом продлил контракт до июня 2023 года.



Ранее сообщалось, что игроком Аль-Айна стал форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко, подписавший с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.

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