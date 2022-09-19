«Сумма контракта не на первом месте». Ребров объяснил решение Ярмоленко продолжить карьеру в ОАЭ
Ярмоленко подписал с Аль-Айном контракт на один сезон (Фото:ФК Аль-Айн)
Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал решение Андрея Ярмоленко перейти в его клуб.
Реброва рассказал, что Ярмоленко знает его принципы тренерской работы и это явилось ключевым фактором в его переходе в Аль-Айн, сообщает 24 Канал.
Ребров добавил, что он хорошо знаком со способностями Ярмоленко, поэтому выбрал именно Андрея, хотя на его позицию были другие кандидаты.
«Нужно понимать, какие у Андрея были предложения в Европе, и были ли они вообще. Сумма контракта не стоит у него на первом месте. Он шел не в Эмираты, он шел ко мне, потому что знает мои принципы работы. Я совершенно не разочаровался в нем, а вижу в нем перспективу и будущее этой команды.
В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но сам он об этом не рассказывал. Выбор делал он и его семья", — сказал Ребров.
Ярмоленко стал игроком Аль-Айна 13 июля, подписав с эмиратским клубом контракт на сезон 2022/23.
Недавно Ярмоленко забил дебютный гол за свой новый клуб.
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