«Уже сбился со счета, сколько он их передал». Ребров сделал дорогостоящий подарок для ВСУ — фото 2 ноября, 19:40 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров сделал дорогостоящий подарок для ВСУ.



О презенте от 48-летнего специалиста общественности в сторис Instagram рассказал экс-первая ракетка страны Сергей Стаховский.

Бывший теннисист опубликовал снимок автомобиля белого цвета марки Mitsubishi.

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В комментарии к фото Стаховский написал: «Уже сбился со счета, сколько их Ребров передал.

Но у этой интересная история… не успела приехать (про покрасить молчу) и сразу уехала на задание".

Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Ранее Ребров признался, что избегает встречи с россиянами в ОАЭ.