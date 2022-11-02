«Уже сбился со счета, сколько он их передал». Ребров сделал дорогостоящий подарок для ВСУ — фото
Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)
Украинский тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров сделал дорогостоящий подарок для ВСУ.
О презенте от 48-летнего специалиста общественности в сторис Instagram рассказал экс-первая ракетка страны Сергей Стаховский.
Бывший теннисист опубликовал снимок автомобиля белого цвета марки Mitsubishi.
В комментарии к фото Стаховский написал: «Уже сбился со счета, сколько их Ребров передал.
Но у этой интересная история… не успела приехать (про покрасить молчу) и сразу уехала на задание".
Ранее Ребров признался, что избегает встречи с россиянами в ОАЭ.