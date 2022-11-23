«Станиславович продолжает». Стаховский показал новый подарок Реброва для ВСУ — фото

23 ноября, 14:52
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Украинский тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров подарил ВСУ очередной внедорожник.

О презенте от 48-летнего специалиста общественности в сторис Instagram сообщил экс-первая ракетка страны Сергей Стаховский.

Бывший теннисист опубликовал в соцсети снимок автомобиля цвета хаки.

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«А Станиславович продолжает», — подписал фото Стаховский.

Сергей Стаховский via Instagram
Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Ранее бывший теннисист показал белый Mitsubishi, который был подарен Ребровым ВСУ. При этом Стаховский признался, что уже сбился со счета, сколько автомобилей уже получили военные от тренера.

Ранее Ребров признался, что избегает встречи с россиянами в ОАЭ.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Стаховский Теннис Сергей Ребров Подарок Фото

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