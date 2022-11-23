«Станиславович продолжает». Стаховский показал новый подарок Реброва для ВСУ — фото
Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)
Украинский тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров подарил ВСУ очередной внедорожник.
О презенте от 48-летнего специалиста общественности в сторис Instagram сообщил экс-первая ракетка страны Сергей Стаховский.
Бывший теннисист опубликовал в соцсети снимок автомобиля цвета хаки.
«А Станиславович продолжает», — подписал фото Стаховский.
Ранее бывший теннисист показал белый Mitsubishi, который был подарен Ребровым ВСУ. При этом Стаховский признался, что уже сбился со счета, сколько автомобилей уже получили военные от тренера.
Ранее Ребров признался, что избегает встречи с россиянами в ОАЭ.