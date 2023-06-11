«Ничего, что вызвали?» Ребров потроллил дебютанта сборной Украины — видео 11 июня, 16:29 Ребров дебютирует во главе сборной Украины в товарищеском матче с Германией (Фото:УАФ)

Новый главный тренер сборной Украины пошутил над форвардом луганской Зари Назарием Русиным, которого впервые вызвали в национальную команду.

Об этом сообщает YouTube-канал ВЗБІРНА.

Ребров поинтересовался, не имел ли Русин случайно других планов, поскольку он получил вызов только после травмы основного форварда Романа Яремчука, что стало для игрока некоторой неожиданностью.

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Вопрос несколько озадачил игрока, ведь вызов в национальную команду это мечта и гордость для любого футболиста.

— Как дела?

— Хорошо.



— Все нормально?



— Да.



— Еще никуда не собирался ехать? Ничего, что вызвали?



— Нет-нет. Спасибо, что вызвали, — ответил Русин.

Ребров стал главным тренером сборной Украины подписав контракт до 30 июня 2026 года.

Сообщалось, что Ребров уже провел первое занятие с национальной командой.