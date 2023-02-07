Ребров пожертвовал значительную сумму семьям погибших на войне футбольных фанатов 7 февраля, 22:55 Сергей Ребров активно помогает украинцам (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров 100 тыс. гривен в благотворительном фонде Трибуна Героев, поддерживающего семьи погибших на войне с Россией футбольных фанатов.

Внеся донат в размере 100 тыс. грн, Ребров заверил о системной поддержке фонда, сообщает официальный сайт Трибуны Героев.

«Фанатские сектора всегда увлекались игрой Сергея Реброва — игрока и уважали его тренерское дарование. Важно, что через час тяжелых испытаний такие люди остаются рядом», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко заявил, что Сергей Ребров - главный кандидат на должность главного тренера сборной Украины.

Также сообщалось, что Ребров договаривается о расторжении контракта с Аль-Айном.