Ребров пожертвовал значительную сумму семьям погибших на войне футбольных фанатов
Сергей Ребров активно помогает украинцам (Фото:ФК Аль-Айн)
Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров 100 тыс. гривен в благотворительном фонде Трибуна Героев, поддерживающего семьи погибших на войне с Россией футбольных фанатов.
Внеся донат в размере 100 тыс. грн, Ребров заверил о системной поддержке фонда, сообщает официальный сайт Трибуны Героев.
«Фанатские сектора всегда увлекались игрой Сергея Реброва — игрока и уважали его тренерское дарование. Важно, что через час тяжелых испытаний такие люди остаются рядом», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко заявил, что Сергей Ребров - главный кандидат на должность главного тренера сборной Украины.
Также сообщалось, что Ребров договаривается о расторжении контракта с Аль-Айном.