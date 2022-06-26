Ребров официально определился со своим будущим в эмиратском клубе
Сергей Ребров останется в Аль-Айне еще на сезон (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)
Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров подписал с эмиратским клубом новый контракт.
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Аль-Айна.
Новое соглашение украинского тренера рассчитано еще на один сезон – до июня 2023 года.
Ребров возглавляет Аль-Айн с июня 2021 года. В прошлом сезоне украинец выиграл с клубом чемпионат и Кубок лиги ОАЭ.
Ранее Ребров сообщил, что хочет вернуться в Украину по истечении срока действия его контракта с Аль-Айном 1 июля 2022 года.
Также Ребров заявлял, что не прочь стать главным тренером сборной Украины, но для этого нужен "правильный момент".
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.