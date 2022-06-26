Ребров официально определился со своим будущим в эмиратском клубе 26 июня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Сергей Ребров останется в Аль-Айне еще на сезон (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Украинский наставник Аль-Айна Сергей Ребров подписал с эмиратским клубом новый контракт.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт Аль-Айна.

Новое соглашение украинского тренера рассчитано еще на один сезон – до июня 2023 года.

Ребров возглавляет Аль-Айн с июня 2021 года. В прошлом сезоне украинец выиграл с клубом чемпионат и Кубок лиги ОАЭ.

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Ранее Ребров сообщил, что хочет вернуться в Украину по истечении срока действия его контракта с Аль-Айном 1 июля 2022 года.

Также Ребров заявлял, что не прочь стать главным тренером сборной Украины, но для этого нужен "правильный момент".



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