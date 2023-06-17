«Виновата команда». Ребров вступился за Матвиенко после матча против Северной Македонии
Ребров (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру рукой Николая Матвиенко в собственной штрафной площадке, после которой арбитр назначил пенальти в ворота Трубина.
Наставник главной команды страны заверил, что все, что происходило на поле, делала команда и не следует указывать на отдельных игроков.
"Матвиенко? Я решил, что будет такой состав. Все ошибаются. Важно, чтобы команда помогала. Считаю, что не нужно сейчас говорить об отдельных игроках. Мы пропускали, мы забивали, но важно, что сегодня была команда", — сказал Ребров, передает УАФ.
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Напомним, что 19 июня сборная Украины сыграет матч отбора к Евро-2024 против Мальты.
Ранее сообщалось, что Шевченко поздравил Реброва с дебютным официальным матчем в сборной.