«Больше ему работать негде». Ребров объяснил, почему Тимощук остался в России после начала полномасштабной войны в Украине 21 мая, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Сергей Ребров не разделяет позицию Анатолия Тимощука (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров высказался о своем бывшем партнере по сборной Украины Анатолии Тимощуке, который после российского вторжения остался работать тренером в санкт-петербургском Зените.

Ребров предположил, что после полномасштабного российского вторжения Тимощук молчит, поскольку в противном случае ему придется покинуть Россию, где он привык к роскошной жизни, сообщает YouTube-канал Пряма червона.

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«Связывался ли я с Тимощуком? Нет. У него там семья, русская жена. По-видимому, он понимает, что больше ему работать негде. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить достаточно роскошно.

Если он заявит о том, что сейчас происходит в Украине, если он скажет, что идет война и поддержит Украину, то ему нужно сразу выезжать из России, потому что ничего не будет.

Я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне она, конечно, неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию и как он будет жить дальше", — сказал Ребров.

Ранее Тимощук был лишен звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Перед этим в Украинской ассоциации футбола приняли решение лишить его тренерской лицензии, всех государственных наград, почетных званий и украинских титулов.

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