Ребров рассказал, где хотел бы продолжить карьеру после работы в ОАЭ 9 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською На днях Ребров завоевал первый трофей с Аль-Айном (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров поделился планами на будущее.

Ребров рассказал, что хотел бы вернуться в Украину, однако в какой клуб экс-наставник киевского Динамо не уточнил, сообщает ТСН.

Украинец отметил, что конкретнее о дальнейших планах можно будет говорить после завершения контракта с Аль-Айном.



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«Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто следует понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины.

Но сейчас мнения совсем о другом. Мой контракт с Аль-Айном истечет в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину, это однозначно», — сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров завоевал первый трофей во главе эмиратского Аль-Айна и отпраздновал его с флагом Украины.



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