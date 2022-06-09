«Нужен правильный момент». Ребров заявил о согласии и сейчас возглавить сборную Украины 9 июня, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Ребров подтвердил, что вел переговоры о работе во главе сборной Украины (Фото:ФК Аль-Айн)

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров сообщил, что и сейчас согласен стать главным тренером сборной Украины.



В интервью FanDay рулевой Аль-Айна (ОАЭ) подтвердил информацию, что с ним велись переговоры о том, чтобы возглавить украинскую национальную команду.

По его словам, об этом все знали, и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обращалась с официальным письмом в Аль-Айн, но клуб его не отпустил, хотя, отметил тренер, он был согласен.

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«Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем, а когда со мной велись переговоры — его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов», — признался Ребров.

Контракт нынешнего рулевого сборной Украины с УАФ действует до 30 декабря 2022 года с возможностью продления до 30 июля 2024-го.

Ранее Ребров заявил, что хочет вернуться в Украину после истечения срока действия его контракта с Аль-Айном 1 июля 2022 года. Позже специалист отметил, что никто не делал ему предложения о назначении наставником сборной Украины.



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