«Замахнуться на Лигу чемпионов»: Отец Реброва жестко раскритиковал тренера Динамо Киев 9 июня, 19:14 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)

Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав Ребров поделился мнением по поводу работы Мирчи Луческу в донецком Шахтере.

По словам Реброва-старшего, румынский специалист, который ныне тренирует Динамо Киев, мог выиграть Лигу чемпионов с донецкой командой.

«Я не болею за Шахтер, хоть сам родом из Донбасса. У Луческу в Шахтере было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться!

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Ему, что, кричать «ура», что он выиграл с Шахтером чемпионат и Кубок Украины? Простите меня, но у нас в Премьер-лиге половина дворовых команд играет, и тут нечему радоваться", — приводит слова Реброва-старшего FanDay.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского Динамо получил предложение от клуба Криштиану Роналду.

Напомним, киевляне будут проводить еврокубковые матчи на родине Луческу.