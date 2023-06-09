«Замахнуться на Лигу чемпионов»: Отец Реброва жестко раскритиковал тренера Динамо Киев
Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо)
Отец главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Станислав Ребров поделился мнением по поводу работы Мирчи Луческу в донецком Шахтере.
По словам Реброва-старшего, румынский специалист, который ныне тренирует Динамо Киев, мог выиграть Лигу чемпионов с донецкой командой.
«Я не болею за Шахтер, хоть сам родом из Донбасса. У Луческу в Шахтере было 11 бразильцев в команде. С такими игроками можно было не только чемпионат Украины и Кубок УЕФА выиграть, но и на победу в Лиге чемпионов замахнуться!
Ему, что, кричать «ура», что он выиграл с Шахтером чемпионат и Кубок Украины? Простите меня, но у нас в Премьер-лиге половина дворовых команд играет, и тут нечему радоваться", — приводит слова Реброва-старшего FanDay.
Ранее сообщалось, что главный тренер киевского Динамо получил предложение от клуба Криштиану Роналду.
Напомним, киевляне будут проводить еврокубковые матчи на родине Луческу.