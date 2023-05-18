Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера — журналист
Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн)
Наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации Романо, соглашение между Ребровым и сборной Украины уже подписано, а вскоре о нем будет объявлено официально.
Главным конкурентом Реброва на должность наставника национальной команды сине-желтых был хорватский специалист Славен Билич.
Условия контракта пока не сообщаются.
Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года.
В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, который возглавлял команду в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).
Ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил переговоры с украинским тренером.
Также была информация, что Ребров может совмещать работу в сборной Украины и Аль-Айне.