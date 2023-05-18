Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера — журналист

18 мая, 10:16
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Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн)

Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн)

Наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, соглашение между Ребровым и сборной Украины уже подписано, а вскоре о нем будет объявлено официально.

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Главным конкурентом Реброва на должность наставника национальной команды сине-желтых был хорватский специалист Славен Билич.

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Условия контракта пока не сообщаются.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1659005178295599105?t=KPJh738hi3dQeXbtT0QKSg&s=19

Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, который возглавлял команду в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

Ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил переговоры с украинским тренером.

Также была информация, что Ребров может совмещать работу в сборной Украины и Аль-Айне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

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