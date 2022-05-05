Ребров с флагом Украины отпраздновал первый трофей в ОАЭ — видео
У Реброва на трибунах была мощная поддержка (Фото:Аль-Айн via Twitter)
Бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров завоевал первый трофей во главе эмиратского Аль-Айна.
Аль-Айн стал победителем Кубка Лиги ОАЭ, обыграв в финале Шабаб Аль-Ахли.
Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых пенальти фортуна была на стороне подопечных Реброва — 5:4.
После победы Ребров вышел на поле с флагом Украины.
Следует отметить, что украинский тренер близок к тому, чтобы выиграть чемпионат ОАЭ. После 21-го тура Аль-Айн лидирует с отрывом на семь очков.
Ранее Ребров заявил, что по завершении сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.
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