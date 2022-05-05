Ребров с флагом Украины отпраздновал первый трофей в ОАЭ — видео

5 мая, 14:47
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У Реброва на трибунах была мощная поддержка (Фото:Аль-Айн via Twitter)

У Реброва на трибунах была мощная поддержка (Фото:Аль-Айн via Twitter)

Бывший наставник киевского Динамо Сергей Ребров завоевал первый трофей во главе эмиратского Аль-Айна.

Аль-Айн стал победителем Кубка Лиги ОАЭ, обыграв в финале Шабаб Аль-Ахли.

Основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых пенальти фортуна была на стороне подопечных Реброва — 5:4.

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После победы Ребров вышел на поле с флагом Украины.

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Следует отметить, что украинский тренер близок к тому, чтобы выиграть чемпионат ОАЭ. После 21-го тура Аль-Айн лидирует с отрывом на семь очков.

Ранее Ребров заявил, что по завершении сезона собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ОАЭ Сергей Ребров

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