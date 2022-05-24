«В ближайшее время все прояснится». Ребров прокомментировал слухи о возможной замене Петракова в сборной Украины 24 мая, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Наставник Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал слухи о том, что он может заменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины.



Слова 47-специалиста приводит Footboom.

«Впервые слышу об этом, никто мне такого предложения не делал. Да и не понимаю, почему его могут отправить в отставку, какие для этого сейчас имеются основания.

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По поводу меня, то я сейчас нахожусь там, где и был. Мой контракт с Аль-Айном подходит к концу, о новом никакого детального разговора с руководством еще не было, в ближайшее время все прояснится", — сказал Ребров.

В текущем сезоне команда украинца выиграла два трофея — Кубок лиги ОАЭ и чемпионат страны.

Ранее Ребров заявил, что хочет вернуться в Украину после истечения срока действия его контракта с Аль-Айном.

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