Контракт с УАФ уже согласован. Сборная Украины получит нового главного тренера — журналист

26 декабря, 15:00
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, который сейчас возглавляет Аль-Айн из ОАЭ, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.

48-летний специалист уже до деталей согласовал условия личного контракта с Украинской ассоциацией футбола.

К выполнению обязанностей в сборной Ребров приступит сразу же, если он договорится о досрочном прекращении сотрудничества с Аль-Айн, или же уже следующим летом в противном случае.

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При втором варианте руководить сбором сборной Украины в марте следующего года будут помощники нового наставника.

Александр Петраков же, возглавляющий «сине-желтых» с 2021-го, национальную команду покинет.

Сообщалось, что Петраков в случае не продления с ним контракта возглавит молодежную сборную Украины.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров Александр Петраков

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