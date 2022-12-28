Ребров завел аккаунт в Instagram и опубликовал первый пост — фото
Контракт Реброва с Аль-Айн рассчитан до лета 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)
Главный тренер футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ украинец Сергей Ребров завел аккаунт в Instagram и опубликовал свой первый пост.
48-летний специалист поделился коллажем с несколькими своими изображениями.
«Приветствуем вас на официальном Instagram-аккаунте Сергея Реброва. Следите за страницей, чтобы получать регулярные обновления и новости», — говорится в комментарии к посту.
На Сергея в Instagram уже подписалось свыше 750 пользователей социальной сети.
Контракт украинца с Аль-Айн рассчитан до лета 2023 года. В клубе из ОАЭ он работает с 2021-го.
Сообщалось, что Ребров станет новым главным тренером сборной Украины.