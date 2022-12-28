Ребров завел аккаунт в Instagram и опубликовал первый пост — фото

28 декабря, 18:04
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Контракт Реброва с Аль-Айн рассчитан до лета 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Контракт Реброва с Аль-Айн рассчитан до лета 2023 года (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Главный тренер футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ украинец Сергей Ребров завел аккаунт в Instagram и опубликовал свой первый пост.

48-летний специалист поделился коллажем с несколькими своими изображениями.

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«Приветствуем вас на официальном Instagram-аккаунте Сергея Реброва. Следите за страницей, чтобы получать регулярные обновления и новости», — говорится в комментарии к посту.

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На Сергея в Instagram уже подписалось свыше 750 пользователей социальной сети.

Контракт украинца с Аль-Айн рассчитан до лета 2023 года. В клубе из ОАЭ он работает с 2021-го.

Сообщалось, что Ребров станет новым главным тренером сборной Украины.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Сергей Ребров Instagram Фото

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