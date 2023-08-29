Какое-то безумие: в матче Кубка Украины по футболу было забито 30 голов — видео 29 августа, 10:56 Атекс — Ворскла (Фото:ЖФК Ворскла)

Полтавская Ворскла разгромила киевский Атекс и вышла в четвертьфинал турнира.

Мы уже писали, что в конце прошлого женского чемпионата Украины по футболу Ворскла выиграла у Атекса — 23:0! Казалось, такой рекорд результативности будет сложно побить. Но он продержался всего три месяца.

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В 1/8 финала Кубка Украины Ворскла снова встретилась с Атексом. И теперь забила сопернику три десятка голов.

Атекс — Ворскла — 0:30

Голы: Козлова (4), Калинина (8), Калинина (10), Давиденко (13), Козлова (14), Калинина (16), Калинина (19), Козлова (19), Козлова (21), Андрухив (25), Андрухив (34), Андрухив (37), Козлова (38), Осипян (41), Калинина (42), Осипян (43), Осипян (45), Осипян (60), Осипян (62), Андрухив (63), Андрухив (64), Андрухив (68), Котик (74), Осипян (75), Андрухив (76), Кульмагамбетова (77), Котик (85), Осипян (88), Андрухив (89).

Напомним, что Ворскла — действующий чемпион Украины.