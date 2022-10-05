Ренн — Динамо. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы 5 октября, 20:20 Букмекеры не считают Динамо фаворитом матча (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы между Ренном и Динамо.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Ренн. Его победа соответствует коэффициенту 1,40. Успех Динамо оценивается в 7,50, ничья — в 4,60.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Ренна 2:0 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают его же победу 1:0 за 7,50.

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Наиболее вероятный исход не в пользу Ренна — ничья 1:1 за 9,00. Самый вероятный результат в пользу Динамо — победа 1:0 за 19,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Ренну, но меньше коллег верит в его победу — 1,45, а также ничью — 4,80. Шансы на успех Динамо оцениваются выше — 7,20.

В прошлом туре группового раунда Лиги Европы Динамо потерпело поражение в Лиге Европы от кипрского АЕКа со счетом 0:1.