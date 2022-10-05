Ренн — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

5 октября, 16:58
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Динамо занимает последнее место в группе (Фото:ФК Динамо)

Динамо занимает последнее место в группе (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги Европы между Ренном и Динамо.

Матч Ренн (Франция) - Динамо (Украина) состоится 6 октября в 22:00 по киевскому времени в Ренне на стадионе Руазон-Парк.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Ренне перед матчем:

  • занимает 2 место в группе после победы над АЕКом Ларнака и ничьей из Фенербахче;
  • находится на 6 месте французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 10 очков;
  • не проигрывает в семи последних поединках во всех турнирах при четырех победах и трех ничьих;
  • не сыграют защитники Траоре (дисквалификация), Омари, полузащитники Сантамария, Шека, нападающий Сулемана (травмы).
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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

  • занимает 4 место в группе после поражений Фенербахче и АЕКу Ларнака;
  • идет на 9 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в семь очков от лидера Шахтера;
  • потерпело шесть поражений в последних восьми играх во всех турнирах при двух победах;
  • не сможет рассчитывать на вратаря Бущана, защитника Костевича, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу (травмы).
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Ориентировочные составы:

Ренн: Манданда, Теат, Траоре, Родон, Меллинг, Терье, Тэ, Буриго, Угочукву, Трюффер, Ду

Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Караваев, Тымчик, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

НВ

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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