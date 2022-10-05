Ренн — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо занимает последнее место в группе (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги Европы между Ренном и Динамо.
Матч Ренн (Франция) - Динамо (Украина) состоится 6 октября в 22:00 по киевскому времени в Ренне на стадионе Руазон-Парк.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Ренне перед матчем:
- занимает 2 место в группе после победы над АЕКом Ларнака и ничьей из Фенербахче;
- находится на 6 месте французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 10 очков;
- не проигрывает в семи последних поединках во всех турнирах при четырех победах и трех ничьих;
- не сыграют защитники Траоре (дисквалификация), Омари, полузащитники Сантамария, Шека, нападающий Сулемана (травмы).
Что нужно знать о Динамо перед матчем:
- занимает 4 место в группе после поражений Фенербахче и АЕКу Ларнака;
- идет на 9 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в семь очков от лидера Шахтера;
- потерпело шесть поражений в последних восьми играх во всех турнирах при двух победах;
- не сможет рассчитывать на вратаря Бущана, защитника Костевича, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу (травмы).
Ориентировочные составы:
Ренн: Манданда, Теат, Траоре, Родон, Меллинг, Терье, Тэ, Буриго, Угочукву, Трюффер, Ду
Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Караваев, Тымчик, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин
НВ