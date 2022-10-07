Луческу — о поражении от Ренна в Лиге Европы: «Досадно. Хорошо начали игру, демонстрировали неплохую технику »
Луческу посетовал на то, что его команде все время приходится находиться в разъездах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от французского Ренна в матче Лиги Европы.
Слова румынского наставника приводит официальный сайт столичного клуба.
«Досадно, что мы сегодня проиграли. Хорошо начали игру, демонстрировали неплохую технику и скорость, нам удавалось справиться с атаками соперника.
Но в конце матча мы потеряли концентрацию, как уже случалось в матчах с Фенербахче и АЕКом. В будущем мы должны исправить эти ошибки и быть абсолютно сосредоточенными", — сказал Луческу.
Также наставник киевлян посетовал на то, что его команде все время приходится находиться в разъездах, что не позволяет полноценно готовиться к играм.
В то же время Луческу остался доволен игрой форварда Динамо Артема Беседина. А вот действия защитника Дениса Попова, который совершил результативную ошибку в конце матча, он раскритиковал, сказав, что на таком уровне допускать такие ляпы нельзя.
Для Динамо поражение от Ренна стало третьим в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее киевляне проиграли турецкому Фенербахче и кипрскому АЕКу.