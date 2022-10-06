Ренн — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 6 октября, 03:09 Динамо пока не имеет очков в активе (Фото:ФК Динамо via Facebook)

НВ следит за ходом игры третьего тура группового раунда Лиги Европы между Ренном (Франция) и Динамо. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 6 октября.



Ориентировочные составы:

Ренн: Манданда, Теат, Траоре, Родон, Меллинг, Терье, Тэ, Буриго, Угочукву, Трюффер, Ду

Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Караваев, Тымчик, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

Видео дня

Матч состоится в Ренне на стадионе Руазон-Парк. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Ренн занимает 2 место в группе после победы над АЕКом Ларнака и ничьей из Фенербахче. Команда находится на 6 месте французской Лиги 1, отставая от лидера ПСЖ на 10 очков.

Клуб не проигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах при 4 победах и 3 ничьих. За коллектив не сыграют защитники Траоре (дисквалификация), Омари, полузащитники Сантамария, Шека, нападающий Сулемана (травмы).

Динамо занимает 4 место в группе после поражений от Фенербахче и АЕК Ларнака. Команда идет на 9 месте украинской Премьер-лиги с отставанием в 7 очков от лидера Шахтера.

Клуб потерпел 6 поражений в последних 8 играх во всех турнирах при 2 победах. За коллектив не сыграет вратарь Бущана, защитника Костевича, полузащитника Шапаренко, нападающего Супрягу (травмы).

Статистика знает два матча между командами. В обоих случаях победило Динамо.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ренн является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,40, то, что выиграет Динамо, оценивается в 7,50, ничья — в 4,60.