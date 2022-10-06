Ренн — Динамо. Видео онлайн-трансляция матча Лиги Европы 6 октября, 22:15 Динамо гостит у Ренна (Фото:ФК Динамо via Facebook)

НВ в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты поединка третьего тура группового раунда Лиги Европы между Ренном и Динамо.



Начало игры — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 6 октября. Матч проходит во французском Ренне на стадионе Руазон-Парк.

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Стартовые составы:

Ренн: Манданда, Ассиньон, Теате, Родон, Меллинг, Терье, Тет, Бурижо, Угочукву, Майер, Гуйри

Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Беседин

Видеофрагменты поединка будут публиковаться ниже.