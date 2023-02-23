Ренн — Шахтер. Онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги Европы 23 февраля, 04:46 Шахтер для выхода в следующий раунд устроит ничья (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

NV следит за событиями ответной игры 1/16 финала Лиги Европы между Ренном и Шахтером (первый поединок — 1:2). Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 23 февраля.



Ориентировочные составы:

Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Салах, Сантамария, Доу, Бурижо, Калимуэндо, Гуири

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Криськив, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Видео дня

Матч состоится во французском Ренне на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Ренн выйдет в 1/8 финала в случае победы с разницей в два гола или по пенальти, если выиграет с разницей в один мяч. Клуб занимает пятое место в чемпионате Франции, уступая лидеру ПСЖ на 14 очков.

Команда потерпела пять поражений в семи матчах во всех турнирах при двух победах. За коллектив не сыграют защитники Ассиньон, Траоре, полузащитник Шека, нападающий Терье (травмы).

Шахтер выйдет в 1/8 финала в случае победы или ничьей. Клуб занимает вторую позицию в украинской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1.

Команда не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах при двух победах и трех ничьих. За коллектив не сыграют защитник Корниенко, нападающий Швед (травмы).

Статистика знает два официальных поединка между соперниками. В обоих случаях победил Шахтер.

Прогноз букмекеров из авторитетной конторы William Hill сводится к тому, что фаворит матча — Ренн. Коэффициент на его победу равен 1,70. Успех Шахтера оценивается в 4,75, ничья — в 3,90.