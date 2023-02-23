Ренн — Шахтер. Видео онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер борется за путевку в 1/8 финала Лиги Европы (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
НВ в режиме онлайн публикует главные видеомоменты ответной игры 1/16 финала Лиги Европы между Ренном и Шахтером (первый поединок — 1:2).
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ренн — Шахтер можно здесь
Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 23 февраля. Матч проходит в Ренне на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян.
Стартовые составы:
Ренн: Манданда — Спенс, Белосян, Омари, Трюффер — Доку, Сантамария, Майер, Токо-Экамби — Калимуэндо, Гуири
Шахтер: Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко, Бондаренко — Зубков, Судаков, Топалов — Траоре
1:0 — Токо Экамби, 52 минута: