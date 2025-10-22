Месси и Роналду в топ-15: назван главный фаворит на Золотой мяч-2026

Первую позицию в рейтинге занял нападающий сборной Франции и Реала Килиан Мбаппе.

Форвард сборной Англии и Баварии Гарри Кейн разместился на второй строчке. Тройку лучших замкнул вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль.

В топ-5 рейтинга попали Педри (Испания, Барселона) и Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити).

Действующий обладатель Золотого мяча Усман Дембеле занял девятую строчку.

Отметим, что в топ-15 попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

Фото: GiveMeSport

