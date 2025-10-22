Месси и Роналду в топ-15: назван главный фаворит на Золотой мяч-2026

22 октября, 12:39
Килиан Мбаппе является главным претендентом на Золотой мяч (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Килиан Мбаппе является главным претендентом на Золотой мяч (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Авторитетный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Первую позицию в рейтинге занял нападающий сборной Франции и Реала Килиан Мбаппе.

Форвард сборной Англии и Баварии Гарри Кейн разместился на второй строчке. Тройку лучших замкнул вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль.

В топ-5 рейтинга попали Педри (Испания, Барселона) и Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити).

Действующий обладатель Золотого мяча Усман Дембеле занял девятую строчку.

Отметим, что в топ-15 попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

GiveMeSport
Фото: GiveMeSport

Ранее сообщалось, что легендарный Маттеус назвал главного претендента на Золотой мяч-2026.

Редактор: Дмитрий Данец

