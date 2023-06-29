Большой рывок: Украина узнала новую позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Украины (Фото:УАФ)
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд.
Сборная Украины идет на 24 месте в обновленном рейтинге. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Подопечные Сергея Реброва сумели подняться на шесть мест — с 30 на 24. Украинский коллектив идет в списке выше — Сербии (25), Польши (26) и Австралии (27).
Отметим, что в последний раз сборная Украины была 24 в рейтинге в мае 2021 года.
ТОП-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 29 июня 2023:
- Аргентина — 1843.73
- Франция — 1843.54
- Бразилия — 1828.27
- Англия — 1797.39
- Бельгия — 1788.55
- Хорватия — 1742.55
- Нидерланды — 1731.23
- Италия — 1726.58
- Португалия — 1718.25
- Испания — 1703.45
24. Украина — 1541.25
Напомним, в последнем матче сборная Украины в матче с двумя пенальти обыграла Мальту в отборе на Евро-2024.