Большой рывок: Украина узнала новую позицию в рейтинге ФИФА 29 июня, 15:20 Сборная Украины (Фото:УАФ)

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд.

Сборная Украины идет на 24 месте в обновленном рейтинге. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Подопечные Сергея Реброва сумели подняться на шесть мест — с 30 на 24. Украинский коллектив идет в списке выше — Сербии (25), Польши (26) и Австралии (27).

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Отметим, что в последний раз сборная Украины была 24 в рейтинге в мае 2021 года.

ТОП-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 29 июня 2023:

Аргентина — 1843.73 Франция — 1843.54 Бразилия — 1828.27 Англия — 1797.39 Бельгия — 1788.55 Хорватия — 1742.55 Нидерланды — 1731.23 Италия — 1726.58 Португалия — 1718.25 Испания — 1703.45



24. Украина — 1541.25

Напомним, в последнем матче сборная Украины в матче с двумя пенальти обыграла Мальту в отборе на Евро-2024.