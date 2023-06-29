Большой рывок: Украина узнала новую позицию в рейтинге ФИФА

29 июня, 15:20
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Сборная Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины (Фото:УАФ)

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд.

Сборная Украины идет на 24 месте в обновленном рейтинге. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Подопечные Сергея Реброва сумели подняться на шесть мест — с 30 на 24. Украинский коллектив идет в списке выше — Сербии (25), Польши (26) и Австралии (27).

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Отметим, что в последний раз сборная Украины была 24 в рейтинге в мае 2021 года.

ТОП-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 29 июня 2023:

  1. Аргентина — 1843.73
  2. Франция — 1843.54
  3. Бразилия — 1828.27
  4. Англия — 1797.39
  5. Бельгия — 1788.55
  6. Хорватия — 1742.55
  7. Нидерланды — 1731.23
  8. Италия — 1726.58
  9. Португалия — 1718.25
  10. Испания — 1703.45

24. Украина — 1541.25

Напомним, в последнем матче сборная Украины в матче с двумя пенальти обыграла Мальту в отборе на Евро-2024.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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