Есть новый лидер. Украина потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины занимает в рейтинге ФИФА 30 место (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд.
Сборная Украины занимает в рейтинге 30-е место, сообщает Украинская ассоциация футбола.
По сравнению с прошлым рейтингом, опубликованным в декабре 2022 года, Украина потеряла четыре позиции. Сине-желтых опередили сборные Сербии, Уэльса, Туниса и Австралии.
Лидером стала Аргентина, являющаяся действующим чемпионом мира. Вторую строчку занимает серебряный призер ЧМ-2022 Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.
Соперники Украины в отборе на Евро-2024 занимают следующие места: Англия — 5, Италия — 8, Северная Македония — 65, Мальта — 172.
Рейтинг ФИФА:
1. Аргентина — 1840,93
2. Франция — 1838,45
3. Бразилия — 1834,21
4. Бельгия — 1792,53
5. Англия — 1792,43
6. Нидерланды — 1731,23
7. Хорватия — 1730,02
8. Италия — 1713,66
9. Португалия — 1707,22
10. Испания — 1682,85
…
30. Украина — 1530,04
Ранее сообщалось, что Украина уступила Англии (0:2) на старте отбора на Евро-2024.