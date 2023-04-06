Есть новый лидер. Украина потеряла позиции в рейтинге ФИФА 6 апреля, 14:14 Сборная Украины занимает в рейтинге ФИФА 30 место (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд.

Сборная Украины занимает в рейтинге 30-е место, сообщает Украинская ассоциация футбола.

По сравнению с прошлым рейтингом, опубликованным в декабре 2022 года, Украина потеряла четыре позиции. Сине-желтых опередили сборные Сербии, Уэльса, Туниса и Австралии.

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Лидером стала Аргентина, являющаяся действующим чемпионом мира. Вторую строчку занимает серебряный призер ЧМ-2022 Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.

Соперники Украины в отборе на Евро-2024 занимают следующие места: Англия — 5, Италия — 8, Северная Македония — 65, Мальта — 172.



Рейтинг ФИФА:

1. Аргентина — 1840,93

2. Франция — 1838,45

3. Бразилия — 1834,21

4. Бельгия — 1792,53

5. Англия — 1792,43

6. Нидерланды — 1731,23

7. Хорватия — 1730,02

8. Италия — 1713,66

9. Португалия — 1707,22

10. Испания — 1682,85

…

30. Украина — 1530,04

Ранее сообщалось, что Украина уступила Англии (0:2) на старте отбора на Евро-2024.