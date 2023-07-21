Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА

Ранее сообщалось, что голы украинских футболистов вошли в топ-5 лучших молодежного Евро-2023 .

Лучшей национальной командой остается Аргентина. Второй идет Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.

Сборная Украины в новом рейтинге сохранила 24-е место, имея в активе 1541,25 балла. Позади украинцев идет Сербия, а впереди — Швеция.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies