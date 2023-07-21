Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА

21 июля, 10:04
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Сборная Украины занимает 24-е место (Фото:УАФ)

Сборная Украины занимает 24-е место (Фото:УАФ)

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Украины в новом рейтинге сохранила 24-е место, имея в активе 1541,25 балла. Позади украинцев идет Сербия, а впереди — Швеция.

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Лучшей национальной командой остается Аргентина. Второй идет Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.

Рейтинг ФИФА

1. Аргентина — 1843,73

2. Франция — 1843,54

3. Бразилия — 1828,27

4. Англия — 1797,39

5. Бельгия — 1788,55

6. Хорватия — 1742,55

7. Нидерланды — 1731,23

8. Италия — 1726,58

9. Португалия — 1718,25

10. Испания — 1703,45

…24. Украина — 1541,25

Ранее сообщалось, что голы украинских футболистов вошли в топ-5 лучших молодежного Евро-2023.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФИФА Сборная Украины

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