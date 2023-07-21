Сборная Украины узнала место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины занимает 24-е место (Фото:УАФ)
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Сборная Украины в новом рейтинге сохранила 24-е место, имея в активе 1541,25 балла. Позади украинцев идет Сербия, а впереди — Швеция.
Лучшей национальной командой остается Аргентина. Второй идет Франция, а тройку лидеров замыкает Бразилия.
Рейтинг ФИФА
1. Аргентина — 1843,73
2. Франция — 1843,54
3. Бразилия — 1828,27
4. Англия — 1797,39
5. Бельгия — 1788,55
6. Хорватия — 1742,55
7. Нидерланды — 1731,23
8. Италия — 1726,58
9. Португалия — 1718,25
10. Испания — 1703,45
…24. Украина — 1541,25
Ранее сообщалось, что голы украинских футболистов вошли в топ-5 лучших молодежного Евро-2023.