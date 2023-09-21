Ничья с Англией не помогла. Украина узнала место в новом рейтинге ФИФА
Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Подопечные Сергея Реброва входят в топ-30 лучших сборных планеты.
Международная федерация футбола 21 сентября опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украина осталась на 24-м месте.
Нашей команде не помогла улучшить позиции ничья со сборной Англии, которая в рейтинге на четвертом месте.
Топ-30 сборных мира
- Аргентина — 1851,41
- Франция — 1840,76
- Бразилия — 1837,61
- Англия — 1794,34
- Бельгия — 1792,64
- Хорватия — 1747,83
- Нидерланды — 1743,15
- Португалия — 1728,58
- Италия — 1727,37
- Испания — 1710,72
- США — 1678,71
- Мексика — 1661,46
- Марокко — 1658,32
- Швейцария — 1654,11
- Германия — 1637,90
- Колумбия — 1629,6
- Уругвай — 1626,51
- Дания — 1606,84
- Япония — 1605,20
- Сенегал — 1597,01
- Иран — 1561,26
- Перу — 1551,91
- Швеция — 1538,84
- Украина — 1538,42
- Австрия — 1537,36
- Корея — 1533,01
- Австралия — 1531,72
- Сербия — 1529,49
- Тунис — 1525,23
- Польша — 1524,61
Напомним, что в сентябре сборная Украины в отборе на Евро-2024 сыгралв вничью с Англией и проиграла Италии.