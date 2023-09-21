Ничья с Англией не помогла. Украина узнала место в новом рейтинге ФИФА

21 сентября, 13:30
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Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Подопечные Сергея Реброва входят в топ-30 лучших сборных планеты.

Международная федерация футбола 21 сентября опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украина осталась на 24-м месте.

Нашей команде не помогла улучшить позиции ничья со сборной Англии, которая в рейтинге на четвертом месте.

Видео дня

Топ-30 сборных мира

  1. Аргентина — 1851,41
  2. Франция — 1840,76
  3. Бразилия — 1837,61
  4. Англия — 1794,34
  5. Бельгия — 1792,64
  6. Хорватия — 1747,83
  7. Нидерланды — 1743,15
  8. Португалия — 1728,58
  9. Италия — 1727,37
  10. Испания — 1710,72
  11. США — 1678,71
  12. Мексика — 1661,46
  13. Марокко — 1658,32
  14. Швейцария — 1654,11
  15. Германия — 1637,90
  16. Колумбия — 1629,6
  17. Уругвай — 1626,51
  18. Дания — 1606,84
  19. Япония — 1605,20
  20. Сенегал — 1597,01
  21. Иран — 1561,26
  22. Перу — 1551,91
  23. Швеция — 1538,84
  24. Украина — 1538,42
  25. Австрия — 1537,36
  26. Корея — 1533,01
  27. Австралия — 1531,72
  28. Сербия — 1529,49
  29. Тунис — 1525,23
  30. Польша — 1524,61

Напомним, что в сентябре сборная Украины в отборе на Евро-2024 сыгралв вничью с Англией и проиграла Италии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины

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