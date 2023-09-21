Ничья с Англией не помогла. Украина узнала место в новом рейтинге ФИФА 21 сентября, 13:30 Сборная Украины (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Подопечные Сергея Реброва входят в топ-30 лучших сборных планеты.



Международная федерация футбола 21 сентября опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украина осталась на 24-м месте.

Нашей команде не помогла улучшить позиции ничья со сборной Англии, которая в рейтинге на четвертом месте.

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Топ-30 сборных мира

Аргентина — 1851,41 Франция — 1840,76 Бразилия — 1837,61 Англия — 1794,34 Бельгия — 1792,64 Хорватия — 1747,83 Нидерланды — 1743,15 Португалия — 1728,58 Италия — 1727,37 Испания — 1710,72 США — 1678,71 Мексика — 1661,46 Марокко — 1658,32 Швейцария — 1654,11 Германия — 1637,90 Колумбия — 1629,6 Уругвай — 1626,51 Дания — 1606,84 Япония — 1605,20 Сенегал — 1597,01 Иран — 1561,26 Перу — 1551,91 Швеция — 1538,84 Украина — 1538,42 Австрия — 1537,36 Корея — 1533,01 Австралия — 1531,72 Сербия — 1529,49 Тунис — 1525,23 Польша — 1524,61

Напомним, что в сентябре сборная Украины в отборе на Евро-2024 сыгралв вничью с Англией и проиграла Италии.