Украина опустилась в рейтинге ФИФА после турнира в Канаде: какие места у соперников по отбору на ЧМ-2026

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-е место, имея 1557,21 очка.

С момента последнего обновления рейтинга Украина сыграла два матча на товарищеском турнире в Канаде: проиграла хозяевам (2:4) и победила Новую Зеландию (2:1).

В то же время соперник украинцев по отбору на ЧМ-2026 Франция осталась третьей, Исландия — 74-я, а Азербайджан опустился на три ступеньки — 122-е место.

Топ-10 рейтинга ФИФА

Фото: ФИФА

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть испанскую Жирону.