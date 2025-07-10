Украина опустилась в рейтинге ФИФА после турнира в Канаде: какие места у соперников по отбору на ЧМ-2026

10 июля, 12:21
Сборная Украины по футболу (Фото: УАФ)

Сборная Украины по футболу (Фото: УАФ)

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-е место, имея 1557,21 очка.

С момента последнего обновления рейтинга Украина сыграла два матча на товарищеском турнире в Канаде: проиграла хозяевам (2:4) и победила Новую Зеландию (2:1).

В то же время соперник украинцев по отбору на ЧМ-2026 Франция осталась третьей, Исландия — 74-я, а Азербайджан опустился на три ступеньки — 122-е место.

Топ-10 рейтинга ФИФА

ФИФА
Фото: ФИФА

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть испанскую Жирону.

